Annemiek van Vleuten nummer 1 van de wereld

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten is de nummer één van de wereld.

De wielrenster uit Wageningen voert na haar zege in La Course de UCI-wereldranglijst weer aan. Ze heeft 1190 punten en staat daarmee 54 punten op Giro-winnares Anna van der Breggen.

Van Vleuten was in april al eerste in de World Tour, omdat zij heel regelmatig was in de voorjaarsklassiekers. Zo werd ze derde in de Amstel Gold Race, vierde in de Waalse Pijl en de Ronde van Vlaanderen en vijfde in Luik. Momenteel is ze op hoogtestage in Italië ter voorbereiding op het WK in het Noorse Bergen.

Het is precies een jaar geleden dat Van Vleuten op weg naar olympisch goud zwaar ten val kwam in de afdaling. Ze liep in Rio de Janeiro een hersenschudding en schade aan een wervelkolom op.