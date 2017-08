Luc Castaignos heeft honger bij Vitesse

ARNHEM - Luc Castaignos zette maandag zijn handtekening onder een eenjarige huurdeal met Vitesse. De spits moet na een jaar amper voetballen in Portugal zijn geluk gaan vinden bij de Arnhemmers. En daar heeft hij zin in. 'Ik heb honger.'

Castaignos meldde zich met een grote glimlach op Papendal. 'Het voelt lekker om weer in Nederland te zijn. Het is ook fijn om weer Nederlands te kunnen spreken.'

Want het afgelopen jaar was het veelal Engels of Portugees voor de aanvaller, die bij Sporting Portugal amper tot voetballen kwam. 'Maar iedereen weet dat ik daar een geweldige spits, Bas Dost, voor me had. Hij had een geweldig seizoen met 34 goals, logisch dat de trainer dan niet wisselt.'

'Het contact viel stil'

Dus was een volgende stap in zijn carrière een optie. Iets meer dan een maand geleden meldde Castaignos zich op Papendal, had een gesprek met Fraser en kreeg een rondleiding bij de club. Toch kwam het niet tot een deal.

'Geen idee wat het probleem was. Het was ineens stil. Ik hield wel contact met de trainer, ik ken hem van Jong Oranje. Uiteindelijk meldde Vitesse zich weer en gaf de trainer de doorslag dat ik hier mag zijn. Mag zijn ja, want je moet je niet groter voelen dan de club.'

Honger

Nu is Castaignos na periodes bij Feyenoord en FC Twente weer terug in Nederland. 'Dat is een bewuste keuze. Ik kijk er naar uit om snel te scoren, zoveel mogelijk. Ik heb zeker een doelstelling, maar die houd ik voor mezelf. Dat heb ik altijd gedaan, dus nu ook.'

Dat zegt de spits met twinkelingen in zijn ogen. Hij lijkt vastberaden. 'Ja, dat klopt. Ik ben vastberaden. Ik heb honger. Honger naar speelminuten en honger naar goals.'

'Zien wat trainer doet'

Goals maakte hij bij zijn vorige clubs regelmatig. Ondanks dat weet hij zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal nog te herinneren. 'Dat was tegen Vitesse, dat weet ik nog goed. Maar nu is het de bedoeling dat ik ze er hier in schiet.'

Maar daarvoor moet hij wel zorgen dat hij de andere spits, Tim Matavz, uit de basis houdt. 'Ja, er zijn twee heel goede spitsen. We gaan zien wat de trainer gaat doen.'

Zie ook: Vitesse hengelt Castaignos definitief binnen