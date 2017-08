1200 euro? Wat ben jij met mijn hond van plan dan?

ARNHEM - De politie kan, zegt ze, er weinig tot niets tegen doen. Hondenbezitters die zeggen te worden aangesproken door mensen die hun hond willen kopen. Lieden waarvan ze zeker zijn dat die duistere plannen hebben met hun trouwe viervoeter: hondengevechten. Een broodje aap of is er meer aan de hand?

Kirsten Morris uit Arnhem zegt meerdere keren te zijn benaderd door mannen die een bod deden op haar hond Chef, een Amerikaanse staffordshireterriër. De eerste keer dat Kirsten werd aangesproken toen ze Chef uitliet, was hij amper 3 maanden oud.

De Arnhemse vertelt: 'Mooie hond heb je, zei hij. Wat is het voor één? Ik zei een Amerikaanse stafford en toen vroeg hij hoeveel ik voor de hond wilde hebben.'

'We hadden thuis zes pitbulls'

Voor een hond als Chef gelden eisen om ongewenst agressief te voorkomen, zoals een gedragstest.

Kirsten en haar vriend kochten Chef bij een fokker in Amsterdam voor 650 euro. Ze wilde een staffordshire, een ras dat vaak voor pitbull wordt aangezien.

Een pitbull is officieel geen hondenras maar het resultaat van kruisingen tussen bepaalde rassen waaronder de Amerikaanse staffordshire. De Arnhemse legt uit: 'Pitbulls staan bekend om hun agressiviteit. Ik ben met die honden opgegroeid.'

Ze benadrukt dat zij en haar vriend een fokker uitzochten die te goeder trouw handelde. 'De fokker had slechts één nest met pups en de moeder is na de geboorte gesteriliseerd. Ik wil er bij zulke fokkers zeker van zijn dat de honden een gedragscursus volgen.'

Zie ook: Wat is een Amerikaanse staffordshireterriër?

Braaf of niet, honden als Chef zijn kennelijk gewild bij lieden die er bepaalde plannen mee hebben en op straat baasjes en bazinnen aanspreken. Na zaterdag, 'dat was de vierde keer', was ze het zat. 'Ik liet bij de Blauwe Golven samen met mijn vriend Chef uit. Iemand draaide het raampje van zijn wagen open en riep naar ons: ik bied je 1200 euro voor die hond.' Een vriend zette haar verhaal op Facebook.

'Dit zijn verhalen, we hebben feiten nodig'

Bewijzen dat 'hondenkopers' de dieren gebruiken voor dierengevechten waar Kirsten tegen ageert, zijn er niet. Woordvoerder van de politie in Arnhem Paul Koetsier zegt: 'Uiteraard horen we de verhalen, maar we moeten ons baseren op feiten. Iemand aanspreken en een bod doen op iets wat je bij je hebt is niet strafbaar. Laat staan dat je zegt dat zo'n hond wordt ingezet bij gevechten.' Koetsiers advies: 'Als iemand je benadert en je vertrouwt het niet, ga er niet op in. Dat geldt ook voor Engelssprekende klusjesmannen die je oprit willen opknappen.'

'Maar ik moet toch bij de politie aangifte kunnen doen?', vraagt de bazin van Chef zich af. Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming schaart zich achter zegsman Koetsier van de politie. 'Ook wij horen verhalen, maar bewijs ontbreekt.' Nagtegaal raadt mensen aan 144 te bellen, het nummer van de Dierenpolitie. 'Die legt dan een dossier aan en dat kan leiden tot iets concreets.'