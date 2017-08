Arnhemse frisbeejeugd strijdt om Europese titel

ARNHEM - Meer dan duizend frisbeespelers uit 20 landen zijn naar Veenendaal gekomen om te strijden om het Europees jeugdkampioenschap 'ultimate frisbee'. En Arnhem is goed vertegenwoordigd. Van de Nederlandse deelnemers komen er 13 van FC Airborn uit Arnhem.

In het team Meiden van 17 jaar en jonger zitten zes Arnhemse meiden en daarmee levert FC Airborn een grote bijdrage aan de ploeg, die uit zeven spelers bestaat. Twee jaar geleden werd Nederland Europees kampioen in die leeftijdscategorie. De spelers van dat team komen inmiddels uit voor de dames 20 jaar en jonger en zijn medaillekandidaat, voor de nieuwe lichting van 17 jaar en jonger wordt het spannend om te zien waar ze staat.

Niet bij iedereen zal frisbee bekend staan als topsport, maar volgens de frisbeespelers zelf is het al lang het niveau van campingspel ontstegen.

Spectaculaire sport

'Ultimate is een nog vrij onbekende maar wel de snelst groeiende teamsport en dat is niet zo verwonderlijk. Het is een spectaculaire sport om naar te kijken. Snel, dynamisch en vol met spannende sprongduels en gedurfde duiken. De ultieme sport vol met fair-play, want zoals gebruikelijk bij ultimate zal er ook tijdens dit EJK zonder scheidsrechters worden gespeeld. Dat lossen de spelers onderling op.'