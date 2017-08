Kinderkamp in Heelweg maakt halve eeuw vol

ULFT - Honderden kinderen ravotten er tot vrijdagavond lustig op los in de natuur van de Vennebulten. Voor de vijftigste keer wordt in Heelweg het Kinderkamp gehouden.

'Dit jaar met 300 kids hebben we gewoon weer een grens overschreden', vertelt een enthousiaste Sep Woolschot, een van de organisatoren van het kamp en zelfbenoemde Minister van Propaganda. 'Het is ook een van de grotere kampen van Nederland. Heel bijzonder dat dat 50 jaar lang kan bestaan.' De kinderen vermaken zich in de Vennebulten uitstekend met allerlei spelvormen en uiteraard het bouwen van hutten: 'Soms is dat gevaarlijk', vertelt Jorne. 'Maar je hebt natuurlijk begeleiding die bekijkt of het gevaarlijk is.'

Hoewel de leiders druk bezig zijn om het Kinderkamp in goede banen te leiden, worden ze ook regelmatig slachtoffer van een verfaanval van kinderen. 'Als je te grazen bent genomen, is het ook hartstikke leuk om hen te grazen te nemen', vertelt Woolschot. 'We zien de lol er wel van in.' De vieze kleren zijn volgens Suus in ieder geval geen probleem: 'Mijn ouders boeit het niet, want ze hebben een wasmachine.'