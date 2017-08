Pasgeboren ottertje in Gelderse Poort waarschijnlijk moederloos

OOIJ - Afgelopen zondag is bij Ark Natuurontwikkeling een dode otter gemeld. Het gaat volgens de organisatie waarschijnlijk om de moeder van de otter die eind juli geboren werd.

Ark Natuurontwikkeling meldt op haar site dat afgelopen zondagochtend een otter als verkeersslachtoffer werd gemeld. Het bleek om de vrouwelijke otter te gaan. Een flinke domper op de feestvreugde. De otter werd dood aangetroffen op een weg op grote afstand van water.

Beelden pasgeboren otter

Eind juli stonden ook op onze site de beelden van de pasgeboren otter in de Gelderse Poort. Dit diertje is nu waarschijnlijk moederloos en zal dat volgens Ark vrijwel zeker niet overleven. Daarom zal een ploeg otterliefhebbers de komende tijd het diertje opsporen en in de gaten houden.

De camerabeelden (bron: Jorden Spliethof):

Ondergang en opkomst van de otter

Waarschijnlijk verdween de otter in de jaren 60 uit de Gelderse Poort als gevolg van eeuwenlange bejaging, maar vooral door vervuiling van het water. In de jaren 80 werd de otter uitgestorven verklaard voor heel Nederland.

Vanaf 2002 vonden herintroducties plaats in Nationaal Park Weerribben-Wieden in Overijssel. En met succes, want de otter verspreidt zich steeds verder over Nederland.

Verbeterde waterkwaliteit

De Gelderse Poort lijkt uitermate geschikt voor otters, omdat er voldoende beschutting en voedsel is voor de beesten. Ook is de waterkwaliteit verbeterd en zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat otters worden doodgereden. Zo zijn er bijvoorbeeld rasters geplaatst.