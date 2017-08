'Kap deze bomen niet!', petitie tegen bomenkap 650 keer ondertekend

EERBEEK - Protest tegen het kappen van de bomen langs de Apeldoornseweg in Eerbeek. Een petitie van de Werkgroep Bomenbelang Brummen is bijna 650 keer ondertekend. Volgens de gemeente Brummen, waar Eerbeek onder valt, zijn de meeste bomen ziek.

De werkgroep is daar niet van overtuigd. Het college kreeg daarom dinsdag een petitie aangeboden, waarin gevraagd wordt om een second opinion. 'Kijk eens wat een prachtige vertakking van de takken. Een machtige uitstraling. Prachtig, die moeten blijven', zegt Theo Heijerman van de werkgroep.

Veiligheidsrisico

De gemeente denkt daar dus anders over: 'Uit onderzoek blijkt dat 30 bomen zo slecht zijn dat ze binnenkort gekapt moeten worden of dat er intensief onderhoud nodig is om de veiligheid te waarborgen.'

Veel van de bomen zijn al aan het afsterven, denkt de gemeente. Doordat ze langs een zeer drukke weg staan zou het veiligheidsrisico groot zijn. 'Om een nieuwe laan met mooie rechte bomen te krijgen, moeten ook de 18 nog redelijke tot goede bomen weg.' De gemeente wil 117 nieuwe bomen aanplanten.

'Meer inspraak'

Bomenbelang Brummen denkt niet dat de meeste bomen echt ziek zijn, integendeel. Ze pleit voor meer onderzoek van de bomen. Verder wil de groep dat de bevolking inspraak krijgt in de kwestie. De gemeente zegt te begrijpen dat mensen moeite hebben met de kap van de soms meer dan 100 jaar oude bomen, maar wil ze toch kappen.

Wat de uitwerking van de petitie gaat zijn op het gemeentebeleid is nog niet duidelijk.