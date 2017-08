Arnhemmer Davy Pröpper naar Brighton & Hove Albion

BRIGHTON - PSV'er Davy Pröpper uit Arnhem gaat naar de Britse club Brighton & Hove Albion. Hij heeft maandag zijn handtekening gezet onder een een 4-jarig contract.

PSV gaf de 25-jarige oud-speler van Vitesse toestemming om met Brighton te onderhandelen. Hij gaat weg voor bijna 15 miljoen euro en is daarmee meteen de duurste speler uit de geschiedenis van de club.

Vitesse ontvangt van dat bedrag iets meer dan een miljoen, omdat Pröpper uit de Arnhemse jeugdopleiding komt.

Pröpper over zijn overstap: 'Het is de grootste voetbalcompetitie ter wereld, dus dit zal een grote uitdaging worden en ik denk dat ik er klaar voor ben.' Dat is te lezen op de website van zijn nieuwe club. Hij vertelt daar ook dat het stadion hem wel zint: 'I really like the one here.'