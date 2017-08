Man die agent bedreigde op kermis hoeft cel niet meer in

BREDA - De 56-jarige Apeldoorner die zich ruim twee weken geleden op de Tilburgse Kermis bemoeide met de hulpdiensten, heeft 16 dagen cel gekregen. Omdat hij al 16 dagen vastzat, betekent dat hij niet meer de cel in hoeft.

De hulpdiensten waren bezig een jongetje van 3 te redden. Die was klem komen te zitten in een kinderattractie en raakte zwaargewond.

De man had zelf zo'n attractie gehad en bemoeide zich daarom met de reddingsactie. Toen hij werd tegengehouden, liepen de gemoederen hoog op. Volgens de politierechter in Breda bedreigde de man een agent. Van mishandeling van de agent is hij vrijgesproken.

De man moet verder een schadevergoeding van 150 euro betalen.

