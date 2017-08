'Dorpen in Hongarije nog schoner dan Geldermalsen'

GELDERMALSEN - Het onkruid groeit overal en er is geen straat zonder zwerfvuil in de gemeente Geldermalsen, althans dat zegt Jos Rietbergen van Leefbaar Geldermalsen. Een bewoner vergelijkt het zelfs met dorpen in Hongarije: 'Ik kom net terug uit dat land en daar zijn de gemiddelde dorpen een stuk schoner.'

'Onze burgers in alle kernen hebben recht op schone en goed onderhouden wegen, straten, parken en plantsoenen', staat in een oproep die door Leefbaar naar het college is gestuurd. Volgens de partij heeft het college eind juni beterschap beloofd, 'maar er is nauwelijks actie ondernomen.'

Deze foto illustreert dat het beste zegt Rietbergen. 'Vroeger zaten er nog wel eens mensen op dit bankje. Nu zit je in de prikkels van de bramenstruiken. Het wordt gewoon niet bijgehouden.' Bewoner Kees Hoogteyling maakte een fotoreeks van alle rotzooi en het achterstallig onderhoud, hij ergert zich groen en geel. 'Je kan foto's blijven maken, maar het college doet er helemaal niks aan.'

Max Verstappen

Leefbaar Geldermalsen trok daarom eind juni aan de bel in de gemeenteraad. 'Tot nu toe is er een mannetje op een kar met een brander langsgekomen, dat was net Max Verstappen. Hij reed zo snel dat het onkruid nog niet eens warm kon worden, laat staan verbranden.' Ook over de groenvoorziening is Hoogteyling niet te spreken. 'Die staan met z'n drieën om de twee minuten uit te rusten. Dan staan er nog twee anderen bij die alleen een beetje kijken.'

Gemeente: valt mee

De gemeente Geldermalsen zegt dat het allemaal wel meevalt, er zouden ook geen toezeggingen zijn gedaan. 'In vergelijking met andere gemeenten streven we een hoog kwaliteitsniveau voor ons groen na. We gebruiken tegenwoordig geen chemische bestrijdingsmiddelen meer waardoor het wat sneller terug kan komen. Maar over het algemeen hebben we het echt niet over Hongaarse toestanden', aldus een woordvoerder.