Rattenplaag in Velp: 'Er zitten er wel 25, als het niet meer is'

VELP - Buurtbewoners in Velp-Zuid hebben last van een rattenplaag. 'Er zitten er wel 20 à 25, als het er niet meer zijn', vertelt buurtbewoonster Slangewal.

De ratten houden zich schuil in de struiken van het Gruttoplein en de Roerdompstraat. 'Laatst was ik vuil weggooien en zie ik ineens een goede, grote rat voorbijkomen. Ik was net een gillende keukenmeid en heb daarna nog 5 minuten zitten shaken', aldus Slangewal.

Ze is niet de enige die weleens een rat heeft gezien. Diverse buurtbewoners hebben al rattenvallen in de tuin gezet. 'We hopen dat Vivare nu de struiken komt weghalen en grasvelden plaatst, zodat de ratten niet meer kunnen schuilen. We betalen toch voor de groenvoorziening, dus dan mag je hopen dat er wat aan gedaan wordt.'

'Grasvelden neergelegd'

Vivare zegt dat er vooral in juli een aantal klachten zijn binnen gekomen. Ze vragen bewoners om op te passen met rondslingerend vuilnis, want daar komen de ratten op af. 'Daarnaast is er een opdracht gegeven om rook door het riool heen te blazen. Dan kan er makkelijk een gat in het riool worden gevonden, waar de ratten waarschijnlijk doorheen komen.'

Vivare is alleen niet de verantwoordelijke voor de situatie. Dat is de gemeente Rheden. De gemeente kent het rattenprobleem en zegt dat er de laatste maanden al struiken zijn weggehaald zodat de beesten daar niet meer kunnen schuilen.

Maar de ratten komen ook op etensresten af rond containers. Mocht de buurt last blijven houden van de dieren, dan kan afvalverwerker Suez worden gebeld. Suez zal dan gratis de ratten komen bestrijden.