Hoteleigenaar Winterswijk plaagt Duitsers: 'Neuen Europameisters!'

WINTERSWIJK BRINKHEURNE - Bij Hotel de Lindeboom in Winterswijk hebben ze na de EK-titel van de Oranjevrouwen zondagavond gelijk een spandoek opgehangen: 'Willkommen in der Heimat des neuen Europameisters!'

Het hotel ligt dicht bij de grens, dus rijden er veel Duitsers voorbij. Eigenaar van het hotel Marco Stemerdink: 'Zij mogen best even geplaagd worden. Gelukkig kunnen ze er wel om lachen. Er zijn zelfs meer Duitsers dan normaal nu, ze vinden het allemaal grappig. Ik krijg van iedereen felicitaties.'

Knarsetandend langsrijden

Marco laat het spandoek voorlopig even hangen. 'In het weekend is het altijd heel druk en rijden er veel Duitsers voorbij.' Dus tot die tijd is het voor sommige Duitsers misschien nog even knarsetanden als ze langs het hotel rijden.

De Duitse dames wonnen de laatste zes Europese titels, Nederland doorbreekt die reeks nu. Onze oosterburen werden al in de kwartfinale uitgeschakeld.