Hollywood in Winterswijkse Steengroeve

WINTERSWIJK - 'Kijk: het pad hier naar beneden is breder geworden', legt voorzitter Dirk Willink van het Steengroevetheater in Winterswijk uit terwijl we een stukje naar beneden lopen. 'Daarnaast zie je overal hekken staan.' Veiligheid staat inmiddels voorop.

Hoe anders was dat zeven jaar geleden toen er voor het eerst een voorstelling was. 'We dachten er wel aan, maar het had zeker niet de hoogste prioriteit', zegt Willink.

Vorig jaar veranderde dat toen Sibelco de veiligheid onderzocht. Het bedrijf exploiteert de steengroeve. Ze winnen kalksteen. Na veel gepraat en overleg kan de voorstelling nu toch doorgaan. 'We hebben daarom extra veiligheidsmaatregelen genomen', vertelt Willink.

CINEMA

Voor de zevende keer wordt de steengroeve omgetoverd tot theater. Dit jaar wordt de productie CINEMA opgevoerd. 'Er is zoveel mooie filmmuziek gemaakt, dat gaat de bezoeker hier allemaal meekrijgen', aldus Willink. Het wordt een soort van Oscaruitreiking. Tijdens de uitreiking gebeurt er van alles en daar wordt de muziek volgens Willink aan gekoppeld.'

Tientallen vrijwilligers zijn al tijden in de weer om van het theater een succes te maken. Ap Tenkink is één van hen. De ene keer zie je hem grasmaaien en als je een half uurtje later kijkt, loopt hij met klikobakken te slepen. 'Dit is toch fantastisch dat we dit met zoveel vrijwilligers voor elkaar krijgen', zegt Tenkink. 'Het is zo leuk om te doen.'

Steeds meer niet-Achterhoekers

De voorstelling wordt vier keer opgevoerd. In totaal kunnen per keer 3000 mensen de steengroeve in. 'Tegenwoordig zien we heel veel mensen van buiten de Achterhoek', zegt Willink. 'Waar de eerste keer slechts 3 of 4 procent van buiten de Achterhoek kwam is dat nu ruim 50 procent.'

Alleen voor de première, voor dinsdagavond, zijn nog kaarten beschikbaar.

