Blauwalg in recreatieplas Appeltern

APPELTERN - De provincie Gelderland waarschuwt voor blauwalg in recreatieplas De Maaslanden in Appeltern.

Blauwalg kan huid-, maag- of darmklachten veroorzaken, zegt de provincie. In de zwemzone is een drijflaag ontstaan. De provincie waarschuwt daar niet doorheen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Blauwalg komt geregeld voor als het wat warmer wordt. De algen ontstaan door bacteriën die goed gedijen in stilstaand en voedselrijk water.

Andere plassen waar nu blauwalg is en waar de provincie al voor waarschuwde: