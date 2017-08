Voor de tweede keer 'prikkelarme' kermis in Groesbeek

NIJMEGEN - Allerlei lichten, veel bewegende attracties, hordes mensen, stampende muziek en een hoop geroep door microfoons… de kermis is een en al prikkels.

Dat betekent dat mensen met autisme, epilepsie of een lichamelijke of geestelijke handicap het er niet lang kunnen volhouden, omdat er simpelweg te veel tegelijkertijd op hen afkomt. Voor hen wordt in Groesbeek op 2 september de kermis net als vorig jaar 'prikkelarm' gemaakt.

Op die dag zal de Groesbeekse kermis zich van 15.00 tot 18.00 uur aanpassen aan een publiek dat minder prikkels verdraagt. Oftewel: geen harde geluiden en geen flitsende lichten. Ook wordt de draaisnelheid van attracties aangepast. Wel is de bedoeling dat het overige publiek ook gewoon komt, om samen met de mensen die wat minder prikkels verdragen plezier te maken.

Het initiatief om dit voorbeeld van enkele andere kermissen in Groesbeek te volgen komt van Evelyne Wijers, zelf moeder van een autistische zoon.