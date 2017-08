Intussen in Italië: bevrijd Florence houdt haar Ponte Vecchio

Door miljoenen bezocht en gefotografeerd: de Ponte Vecchio

FIRENZE - Medio augustus bevrijden de geallieerden de beroemde stad Florence met haar talloze cultuurschatten en waardevolle historische gebouwen. De Duitsers jagen in het zicht van de geallieerden alle historische bruggen over de Arno de lucht in, maar de allerberoemdste Florentijnse brug: de Ponte Vecchio, blijft gespaard.

Waarom de brug aan de Duitse vernielzucht ontsnapte, is nooit geheel duidelijk geworden. Op de brug herinnert een plaquette aan het behouden blijven van de brug, dankzij de inzet van Gerhard Wolf, Duitse consul in de stad die samen met de Kardinaal van Florence en de Duitse ambassadeur in Italië een actie begon om van Florence een 'open stad' te maken; een stad waar niet zou worden gevochten. De plaquette op de brug - eigen foto De Duitse ambassadeur zou de vraag zelfs hebben neergelegd bij Hitler persoonlijk, omdat die kort voor het begin van de oorlog een bezoek had gebracht aan Florence en zwaar onder de indruk was van wat hij allemaal zag. Toen de Duitsers zich begin augustus 1944 voorbereidden op een terugtocht uit de stad en alle bruggen ondermijnden, zou Hitler persoonlijk hebben bevolen de brug ongemoeid te laten, Wel werden een aantal huizen aan weerszijden van de Ponte Vecchio opgeblazen. De redding van de brug blijft een verhaal met veel vragen maar met een mooie uitkomst voor dé publiekstrekker van de stad. Brits bioscoopjournaal over de inname van de stad, waar op 11 augustus het verzet in actie kwam tegen de Duitsers en de bezetters, samen met de Britten verjoeg.