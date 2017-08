Coniferenbrand zet tuin in lichterlaaie

Foto: Roland Heitink

VELP - Een coniferenhaag brandde maandagmiddag uit in een tuin in Velp. Het vuur was snel onder controle, maar door de hevigheid van de brand werd de haag weggevaagd.

Het vuur ontstond rond 13.00 uur aan het Hazepad. Volgens een cameraman ter plaatse sloegen de vlammen hoog uit de coniferenhaag. Ook een hekje rond de boompjes werd in de as gelegd. Niemand raakte gewond, wel zou sprake zijn van rookschade aan het huis.