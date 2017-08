Oldebroeker rijdt 58 km te hard, rijbewijs kwijt

Foto: Locourant

HET LOO OLDEBROEK - Bij een snelheidscontrole maandagmiddag op de Bovenheigraaf werd een bestuurder staande gehouden, die met een snelheid van 118 km per uur reed. Op de weg is 60 km per uur toegestaan.

Geschreven door Mediapartner Locourant

De overschrijding met 58 km leidde ertoe dat zijn rijbewijs door de politie werd ingevorderd. Voor de automobilist uit de gemeente Oldebroek was het niet de eerste keer dat hij zijn rijbewijs kwijt raakte door invordering.