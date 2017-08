Klachten over hoogbejaarde zanger: de politie aan de nek

NIJMEGEN - Hij is 87 jaar en mag graag zingen. Maar de zangkunsten van Ton Peters leveren klachten op van zijn buren.

Er staat zelfs een gesprek gepland met woningbouwvereniging Talis. 'Ja, het stoort andere mensen, zeggen ze. Als ik toch zing, krijg ik de politie en Talis aan de nek', vertelt de hoogbejaarde.

'Ik zing gewoon, niet extra hard. Meestal 's morgens als ik opsta, dan zing ik. Ik snap niet dat ze er protest over maken. Dit is toch een vrij land. Ze zeggen dat ik vals zing, maar dat heeft nog nooit iemand tegen mij verteld. Niet dat ik een beroemde zanger ben, maar ik zing gewoon graag.'

Drie keer per week gaat Ton Peters naar de dagbesteding van Mundozorg en ook daar zingt hij vaak zijn deuntjes. 'Hij is een beroemde zanger', lacht Riet Vendelo, die ook vaste klant is bij Mundozorg. 'Het is gezellig, maar soms is het wel veel hetzelfde. En dan ook nog wat vuile liedjes ertussendoor. Hij is vrolijk, maar af en toe zou je hem een kwartje geven.'