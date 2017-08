Koning Willem-Alexander opent vernieuwd provinciehuis Arnhem

ARNHEM - Koning Willem-Alexander zal op 20 september het vernieuwde Huis der Provincie in Arnhem openen. Dat doet hij samen met de Gelderse commissaris van de Koning, Clemens Cornielje.

Het Huis der Provincie is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en is een rijksmonument. In de loop der jaren nam de provincie ook andere gebouwen in gebruik. Deze zijn nu allemaal afgestoten en vervangen door nieuwbouw die met doorgangen is verbonden met het monumentale deel, dat ook compleet gerenoveerd is.

De opening is onderdeel van een programma, met onder meer optredens van het Gelders Orkest, Introdans en een lezing van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van Gelderland, Dolly Verhoeven, over de Gelderse identiteit. Bij de opening zijn ook de Gelderse Statenleden aanwezig, net als de Gelderse burgemeesters. Deze zullen ieder uit hun gemeente een inwoner meenemen die een bijzondere betekenis heeft gehad voor de eigen gemeente.