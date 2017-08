KNVB: Kaarten Johan Cruijff Schaal moeten eerlijk verdeeld

ARNHEM - Als het op de gebruikelijke wijze was verlopen had Vitesse het zondag opgenomen tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het liep anders. De KNVB besloot met diverse clubs de opzet van de Johan Cruijff Schaal om te gooien. De Vitesse-supporters moesten het daarbij ontgelden. Dat moet volgend jaar anders, zegt de KNVB nu.

Er mochten slechts 1200 Vitesse-supporters mee naar de Kuip omdat de Rotterdamse politie te weinig capaciteit had. De voetbalbond steekt de hand in eigen boezem en zegt dat het anders had gemoeten maar dat het simpelweg niet anders kon. 'Het besluit om niet meer in de Arena maar bij de landskampioen te spelen lag vast, dan kun je niet ineens terug. Toen wisten we ook nog niet dat de Rotterdamse politie geen capaciteit zou hebben', aldus een woordvoerder.

Opzet vernieuwen

Vitesse verloor zaterdag na strafschoppen van landskampioen Feyenoord. Op de tribunes zaten enkel Feyenoord-supporters. Alleen het uitvak was gereserveerd voor de aanhang uit Arnhem. Een neutrale wedstrijd waarbij de ene club dertig keer zoveel kaarten krijgt als de andere. Waarom? De KNVB wilde 'de opzet van deze wedstrijd vernieuwen omdat er een gezamenlijke doelstelling was om de wedstrijd aantrekkelijker te maken en in te zetten voor maatschappelijk doeleinden.' Gevolg: de Johan Cruijff Schaal vindt niet meer plaats in de toepasselijke Johan Cruijff Arena maar in het stadion van de landskampioen.

Geen capaciteit

Daar hadden ze bij de landskampioen niet op gerekend toen het besluit viel in april. De Rotterdamse politie had veel te weinig capaciteit waardoor 'de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. De Rotterdamse driehoek (politie, burgemeester en officier van justitie) besloot in samenspraak met de KNVB alleen het uitvak in de Kuip aan Vitesse toe te kennen. Bij Vitesse werd woest gereageerd: 'Het moest aantrekkelijker gemaakt worden omdat er in de Arena te weinig mensen kwamen. Maar nu is het voor Feyenoord helemaal een thuiswedstrijd. Het is van de zotte dat dit mogelijk is', aldus algemeen directeur Joost de Wit toen.

1200 vs. 50.000

Volgens de KNVB heeft diezelfde Joost de Wit aan tafel gezeten toen het besluit viel om de Johan Cruijff Schaal anders vorm te gaan geven. 'Er was nog helemaal niks besloten', zegt Joost de Wit. Hoe dan ook, 1200 supporters tegenover bijna 50.000 is volgens de KNVB ook niet echt hoe het hoort. 'We moeten dit echt gaan evalueren en volgend jaar moet het een wedstrijd voor beide clubs worden', zegt woordvoerder Bram Groot. Ze willen de lucht bij de supportersvereniging van Vitesse gaan klaren met een gesprek.

Waarom de KNVB niet gewoon de plannen omgooiden toen duidelijk werd dat er maar zo weinig supporters van Vitesse mee mochten blijft vrij onduidelijk. Of een gesprek bij Vitesse gaat helpen is nog maar de vraag, na de boycot en actie met andere supporters is de boosheid er nog niet minder om geworden.

