Oud-dagcentrum Bennekom gekraakt

Foto: EDE TV

BENNEKOM - Een pand aan de Langhoven in Bennekom is sinds een aantal weken gekraakt. Het pand, dat eigendom is van 's Heeren Loo, werd voorheen gebruikt als dagcentrum voor gehandicapten.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Het pand stond zo'n vier jaar leeg. De krakers laten aan EDE TV Nieuws weten het niet raar te vinden dat ze het pand gekraakt hebben. Ze zeggen het pand op te knappen. Het was in de vier jaar dat het leeg stond onder andere gaan lekken.



's Heeren Loo laat weten niet blij te zijn met de krakers. De organisatie heeft aangifte gedaan en overweegt verdere juridische stappen.