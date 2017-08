Eierschappen nog week leeg, andere eiproducten wel te koop

BARNEVELD - Supermarkten hebben nog zeker tot eind van de week nodig om hun eierassortimenten weer op orde te krijgen. Dat zegt de directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) maandag. Daarnaast werd duidelijk dat andere producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt veilig zijn en in de supermarktschappen blijven liggen.

'In veel supermarkten zijn de schappen behoorlijk leeg, we zijn druk bezig om alles weer aan te vullen', zegt René Roorda, directeur van het CBL, maandag. De eieren die nog wel in de schappen liggen, zijn volgens Roorda veilig. Hij kan echter niet uitsluiten dat er nog meer eieren teruggeroepen worden.

Dat komt doordat de zwarte lijst van de NVWA waarop de eiercodes staan van eieren met fipronil doorlopend wordt bijgewerkt. Zaterdagavond werd de lijst weer aangevuld met veertien bedrijven.

Het gaat om 'zelfmelders', pluimveebedrijven die niet uit de administratie van bestrijdingsbedrijf ChickFriend naar voren zijn gekomen maar die zichzelf hebben gemeld bij de NVWA. 'Het kan dus dat eierboeren zich nog schoorvoetend melden', aldus Roorda.

Andere eierproducten veilig

Andere producten waarin mogelijk besmet ei is verwerkt, zoals mayonaise, cake en pasta, kunnen in de supermarktschappen blijven liggen. Dat concludeert de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) maandag op basis van onderzoek door de sector.

De FNLI benadrukt dat de uitkomst van het onderzoek bij elke nieuwe informatie vanuit de NVWA en andere autoriteiten telkens opnieuw wordt bekeken.

Omdat de eiercodes van de besmette eieren openbaar zijn gemaakt, kunnen levensmiddelenfabrikanten achterhalen of hun leveranciers besmette eieren hebben geleverd. Als dit het geval is, mogen deze niet meer gebruikt worden in de productie van levensmiddelen.

Zie ook: