Bouw kantine De Graafschap tijdens seizoen

DOETINCHEM - De bouw van de supporterskantine bij het stadion van De Graafschap gaat midden september van start en duurt naar verwachting tot november. Supporters op het Spinnekopplein moeten het tijdens die weken doen zonder een dak boven hun hoofd.

De bedoeling is dat de verbouwing de maandag na de thuiswedstrijd tegen MVV op vrijdag 8 september begint. Dat betekent dat supporters tijdens het seizoen drie thuiswedstrijden (FC Emmen, Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard) zonder kantine zitten. 'Het grootste deel van het jaar staan we buiten bij de bier- en worstententen en het muziekpodium', vertelt Hans Boesberg, voorzitter van Supportersvereniging Superboeren, die weinig problemen verwacht. 'We gaan ervan uit dat het weer tijdens de verbouwing een beetje meezit en dat we grotendeels buiten kunnen zijn.'



Verwacht wordt dat de verbouwing rond de thuiswedstrijd tegen NEC op vrijdag 17 november is afgerond. 'Dat moet dan natuurlijk wel een feestelijke activiteit worden', vindt de voorzitter. De supportersvereniging zoekt overigens nog steeds naar donateurs. 'We zijn rond met de club om de bouw in gang te zetten, maar we moeten nog een deel inlossen', aldus Boesberg, die aangeeft dat er nog zo’n 40.000 euro nodig is van het streefbedrag van 150.000 euro.