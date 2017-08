Zieke kinderen schrijven NEC-spelers

Foto: Broer van den Boom

NIJMEGEN - In het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis komt binnenkort een postkast te staan waarmee zieke kinderen met NEC-spelers kunnen schrijven. De kast is zondag tijdens de open dag van NEC onthuld. Iedere speler heeft zijn eigen postvak waarin de kinderen een brief kunnen leggen.

De selectie van NEC bracht al ieder jaar een bezoek aan het Amalia kinderziekenhuis. 'Dat is één dag. Nu is NEC 52 weken per jaar aanwezig in het Amalia, via deze bijzondere postkast.', aldus algemeen directeur Wilco van Schaik. Behalve de spelers kunnen kinderen ook brieven schrijven naar de leden van de technische staf. Zij hebben allemaal hun eigen postvakje en schrijven brieven terug naar de jonge patiënten. Van Schaik: 'Brieven schrijven doen we niet vaak meer, terwijl het een hele persoonlijke manier van contact hebben is.' Naar verwachting wordt de postkast ergens in de maand augustus in het kinderziekenhuis geplaatst.