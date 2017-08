Kruising uren dicht na gaslek in Wijchen

WIJCHEN - De kruising van de Oosterweg met de Meester van Coothlaan in Wijchen was maandagochtend urenlang afgesloten vanwege een gaslek. De gasleiding werd geraakt bij werkzaamheden.

Door de lek was de kruising een tijd niet toegankelijk voor verkeer. De gemeente Wijchen had hekken geplaatst en Liander was ter plaatse voor herstelwerkzaamheden.

Een woordvoerder van Liander laat weten dat er geen huishoudens zonder gas hebben gezeten en dat omwonenden niet in gevaar zijn geweest.