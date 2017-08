Twee inbrekers aangehouden in Harreveld

ULFT - Politie Oost Gelre heeft in de nacht van zondag op maandag twee personen aangehouden in het buitengebied van Harreveld, omdat zij in het bezit waren van inbrekerswerktuig.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

Na onderzoek werden ook vermoedelijk gestolen spullen bij de verdachten aangetroffen. Zo hadden zij een houten lade bij zich met daarin verschillende koppelingsstukken en koperen leidingen. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaar van de gestolen goederen. Mensen die de spullen herkennen kunnen contact opnemen met de politie.