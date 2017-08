Tientallen pluimveehouders vragen om hulp

BARNEVELD - Tientallen pluimveehouders hebben maandag bij een speciaal meldpunt om hulp gevraagd na het eierenschandaal.

Het meldpunt is maandag geopend door het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Pluimveehouders kunnen er terecht als ze psychische of financiële problemen hebben.

Het meldpunt is opgezet door gemeenten, landbouworganisatie LTO Nederland en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). 'Of er behoefte aan is, moet blijken, maar wij vermoeden van wel', zei Jan Workamp, coördinator van het meldpunt, maandagmorgen op Radio Gelderland.

'Dit hakt er geweldig in. Mensen hebben het emotioneel en financieel zwaar te verduren', gaat Workamp verder. Hij benadrukt ook dat de gemeenten in de Gelderse Vallei de behoefte hebben de boeren te ondersteunen.

Luisterend oor

In eerste instantie biedt het meldpunt een luisterend oor. Workamp: 'Vervolgens kunnen mensen worden bijgestaan door ze door te verwijzen naar gespecialiseerde organisaties.'

Het meldpunt is vanaf maandagochtend 09.00 uur te bereiken op telefoonnummer 088-0206410.

