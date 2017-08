Tieners vluchten op gestolen scooter

DOETINCHEM - Een 16-jarige jongen en een 16-jarig meisje zijn in de nacht van zondag op maandag opgepakt nadat ze met hun scooter op de vlucht sloegen voor de politie. Agenten wilden de twee controleren toen zij in het holst van de nacht met nog een andere scooterrijder door het voetgangersgebied in Doetinchem reden.

De scooter met daarop de twee tieners kon een paar straten verderop staande worden gehouden. Het tweetal kon zich niet legitimeren. Ook was de bestuurder niet in het bezit van een geldig rijbewijs en bleek niet verzekerd te zijn. De scooter had een valse kentekenplaat en het framenummer was weggeschraapt. De politie gaat er vanuit dat de scooter gestolen is en heeft het duo opgepakt. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Gaanderen en een 16-jarig meisje uit Ulft.