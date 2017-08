Blessure: geen halve finale voor Thijmen Kupers

ARNHEM - Thijmen Kupers uit Lengel is zondagavond niet van start gegaan in zijn halve finale op de 800 meter op de WK atletiek in Londen.

Tijdens de warming-up kreeg de atleet last van een achillespees- en een kuitblessure. De Achterhoeker (25) had zich eerder in het toernooi overtuigend voor de halve finale geplaatst door zijn serie te winnen in 1.45,53. In de aanloop naar de WK won hij drie internationale wedstrijden.