Sleutel van je eigen cel? Volstrekt normaal in Blue Bandbajes

ARNHEM - 'Omdat ik een sleutel van mijn eigen cel heb, wil dat nog niet zeggen dat mijn gevangenisstraf anders is', zegt Enrico. Hij zit al 11 jaar in detentie, waarvan de laatste jaren in de gevangenis in Arnhem. Daar heeft hij de beschikking over een sleutel van zijn eigen cel. Dat waardeert hij. Maar denk niet dat het leven in de gevangenis er veel makkelijker door wordt, zo zegt hij. 'Of ik blij ben met de celsleutel? Blij is een groot woord.'

Onlangs kwam in het nieuws dat Arnhemse gedetineerden over de sleutel van hun eigen cel kunnen beschikken. In de Blue Bandbajes, zoals de Arnhemse gevangenis in de volksmond wordt genoemd, keken personeel en gedetineerden er raar van op. 'Dit gebeurt al sinds 2014', zegt plaatsvervangend vestigingsdirecteur Franceska Salomone. Inmiddels heeft 80 procent van de 229 gedetineerden een sleutel.

Wel even schrikken

'Het beeld dat geschetst werd is dat de heren konden doorlopen tot aan de voordeur. Dat is dus beslist niet zo.' Aan het woord is Eef Dekkers, al 25 jaar werkzaam in de Arnhemse gevangenis. Natuurlijk, toen hij voor het eerst hoorde dat gedetineerden een sleutel kregen, keek hij wel raar op. 'Het is hier een stug, oud systeem en dat gedetineerden dan hun eigen sleutel krijgen, dat was wel even schrikken.'

Niet voor elk wissewasje storen

Maar inmiddels ziet hij de voordelen van de eigen sleutel. Gedetineerden hoeven het personeel niet steeds te vragen of zij de cel voor hen willen openen. Als ze iets van hun cel willen pakken, of zich even willen terugtrekken kunnen ze zelf naar de cel. 's Avonds en 's nachts gaan alle cellen op slot. De sleutel werkt alleen als de cellen ontgrendeld worden. 'Omdat we nu niet voor elk wissewasje worden gestoord, kunnen we langer met gedetineerden praten en beter werken aan hun resocialisatie', zegt Dekkers.

Celsleutel mee naar huis

'Op een gegeven moment houdt de gevangenisstraf op', zegt Salomone. 'Dan moet de gedetineerde terug naar de maatschappij. Straks krijgt hij ook een eigen sleutel van een woning. Daar moet hij mee leren omgaan.' Incidenten zijn er volgens haar niet geweest. Ja, twee kleine incidentjes dan. Twee gedetineerden die ontslag hadden gekregen, namen de sleutel mee naar huis. 'Een van hen heeft de sleutel netjes teruggestuurd, de ander niet. Toen hebben we het slot moeten vervangen.'

Onlangs zei de centrale ondernemingsraad van gevangenispersoneel te vrezen dat gedetineerden door een eigen sleutel makkelijker criminele activiteiten kunnen voortzetten vanuit de cel. Dekkers: 'Je hoeft elkaar geen mietje te noemen. Drugshandel heb je hier binnen even goed als buiten. Het is een maatschappelijk probleem. Maar juist doordat gedetineerden nu een sleutel hebben, hebben we meer tijd om met ze te praten en er dicht op te zitten. Daardoor zullen de criminele activiteiten juist minder worden.'

Even deurtje dicht

Enrico: 'Het is een stukje vrijheid. Een stukje verantwoordelijkheid. Maar op een zeker moment is het ook confronterend. Ik kan naar binnen. Ik heb een sleutel, maar ik kan niet elke deur openen.' Toch waardeert hij het, dat hij over de sleutel beschikt. 'Er zijn momenten dat ik naar huis bel en als ik de telefoon heb opgehangen, dat ik denk: dit moment wil ik even laten bezinken want het is iets van mij. Dan kan ik met mijn eigen sleutel lekker naar binnen, even deurtje dicht. Je kunt daardoor sneller je emoties verwerken, want je hoeft niet eerst een bewaker te vragen of je je cel weer in mag.'

