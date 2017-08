Pröpper onderweg naar Engeland

ARNHEM - Voetballer bij PSV Davy Pröpper uit Arnhem staat voor een vertrek naar Brighton & Hove Albion. PSV heeft de 25-jarige oud-speler van Vitesse toestemming gegeven om met de nieuwkomer in de Premier League te onderhandelen.

De middenvelder ontbrak zondag al in de selectie van de club uit Eindhoven voor het oefenduel met FC Augsburg (0-0).

PSV en Brighton & Hove Albion hebben elkaar al gevonden in een transfersom voor de speler die twee jaar geleden overkwam van Vitesse. Technisch manager Marcel Brands doet geen mededelingen over het bedrag waarvoor Pröpper mag vertrekken. Naar verluidt moet Brighton & Hove Albion tussen de 12 en 15 miljoen euro betalen.

Brands meldde afgelopen week dat PSV een financieel gat van zo'n 5 miljoen euro heeft na de smadelijke uitschakeling door het Kroatische NK Osijek in de voorronde van de Europa League.

In de winterstop van het afgelopen seizoen had Zenit Sint-Peterburg nog zo'n 15 miljoen euro over voor Pröpper.

Zie ook: Davy Pröpper houdt zich op de vlakte over Zenit