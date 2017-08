KAMPIOENEN!!! Gelderland bejubelt Oranjeleeuwinnen

Feest in de 'oranjestraat' in Doetinchem

ARNHEM - In Gelderland is de overwinning van het Nederlands Elftal op Denemarken in de EK-finale voor vrouwen uitbundig gevierd. De redactie van Omroep Gelderland maakte een impressie van ingestuurde foto's en filmpjes.

'KAMPIOENEN!!!' Tanja Dijkstra uit Arnhem zat in het stadion in Enschede en was euforisch van vreugde. José van Leeuwen uit Opheusden had ook kaartjes voor de finale. En zij had dan ook een geweldige avond. Yvonne de Jager uit Westervoort viert vandaag haar verjaardag. Ze kreeg een mooi verjaardagscadeau, schrijft ze op Twitter. Een plaatsgenoot van De Jager, Ron Stokkink, dronk met zijn reisgezel een biertje op de overwinning in het Friese Lemmer. Au. Voor Facebook maakte Yvette een foto van haar dochtertje in feestkleding. En Gerrie Berendsen uit Varsseveld maakte een foto van haar man. Zelfs in het verre Letland werd de overwinning gevierd, en wel door dit Doesburgse gezin.