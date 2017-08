EERBEEK - In Eerbeek is een 75-jarige inwoner van die plaats overleden na een ongeluk.

De politie vermoedt dat de man achter het stuur van zijn auto onwel is geworden. Dit gebeurde toen hij de oprit van een woning in de Boerhaavelaan opreed. De auto kwam tegen een schuur in de achtertuin tot stilstand.

Omstanders en hulpdiensten verleenden eerste hulp, maar die kwam voor de man te laat.