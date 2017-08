Vetter wint brons op WK atletiek; nationaal record op meerkamp

ARNHEM - Anouk Vetter heeft op de WK atletiek in Londen een bronzen medaille veroverd. De Arnhemse meerkampster (24) stelde het eremetaal veilig op het laatste onderdeel, de 800 meter. Ze vestigde een nationaal record: 6636 punten.

Vetter baarde opzien door bij het speerwerpen een onwaarschijnlijke afstand van 58 meter en 41 centimeter op het scorebord te gooien.

Nog nooit gooide op de meerkamp een vrouw een speer zo ver.

Anouk Vetter zei na afloop tegen de NOS dat een droom is uitgekomen. Voor het laatste onderdeel was ze heel onzeker en die onzekerheid gooide roet in het eten tijdens haar middagdutje. 'Ik heb helemaal niet geslapen.'

Nadine Visser (22) uit Arnhem bleef buiten de medailles. Ze werd zevende in het eindklassement met 6370 punten.

De wereldtitel ging naar Nafissatou Thiam uit België.