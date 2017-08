GELDERMALSEN - D66 maakt zich zorgen over de nieuwe NS-dienstregeling. Vanaf december dit jaar rijden intercity’s om de tien minuten op het traject Amsterdam-Eindhoven. Dit heeft volgens D66 met name voor inwoners van Tricht en reizigers die gebruikmaken van station Geldermalsen nadelige gevolgen.

Vanaf september wordt bovendien elke woensdag die intensivering van het intercityvervoer al uitgeprobeerd.

De partij heeft raadsvragen gesteld aan het college van B&W van Geldermalsen. 'Meer treinen over het spoor, nog voor de geplande spoorverbreding in Tricht, betekent dat de overwegen in Tricht vaker en langer dicht zullen zijn', meldt Rita Boer Rookhuiszen van de raadsfractie van D66 in Geldermalsen.

De fractie wil onder andere weten welke acties het college in het belang van inwoners van Tricht en reizigers die via Geldermalsen reizen onderneemt.

'Het betreft overwegen waar veel scholieren gebruik van maken. Ook treinreizigers die van en naar Tiel reizen worden door de nieuwe dienstregeling getroffen met veel langere reistijden.'

De enige oplossing lijkt een (nood)perron in Geldermalsen (langs spoor 1) aan te leggen dat uiterlijk in december 2017 klaar moet zijn. Boer Rookhuiszen: 'Daarnaast worden de vertrektijden in Geldermalsen zeer onregelmatig.'