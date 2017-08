Man gooit lege krat tegen ruit café

ZUTPHEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 33-jarige inwoner van Zutphen opgepakt. De man had een lege krat en een steen tegen het raam gegooid van Café Pico aan de Lievevrouwestraat in zijn woonplaats.

De man had hiermee zijn frustratie afgereageerd op barpersoneel. Dat had hem de kroeg uitgezet, omdat de Zutphenaar zich na meerdere waarschuwingen bleef misdragen in het café.

De amokmaker is in de cel gezet in het cellencomplex van de politie in Doetinchem.