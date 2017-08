Bidden voor de boeren: 'De grens is nu wel echt bereikt'

BARNEVELD - In Barneveld stonden zondag veel kerken stil bij de problemen in de pluimveesector. De pluimveehouders werden de afgelopen week zwaar getroffen door de fipronilcrisis. De getroffen bedrijven zijn gesloten door de NVWA.

Ook voorganger van de hervormde gemeente in Barneveld Anton Verstoep stond stil bij de leden die zijn getroffen door de fipronilcrisis. 'Wij bidden vooral voor ze, dat doen we ook in de dienst. Daar kunnen we actief betrokken zijn.'

Volgens Verstoep hebben de families het zwaar. 'Ik wil niet zeggen dat ze murw zijn geslagen, maar ze hebben wel het gevoel dat ze alweer getroffen zijn en in de hoek zitten waar de klappen vallen. Zo'n klap is financieel een keer te overleven, maar nu is de grens bereikt of echt overschreden.'

Eerder riepen de burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk en de Barneveldse kerkenraad van de Protestantse Kerk in Nederland de kerken op te bidden voor de boeren.