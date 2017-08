Fans NEC rekenen op kampioenschap

NIJMEGEN - Optimisme op de druk bezochte open dag bij NEC. De fans verwachten veel van het nieuwe seizoen.

"Ik zie het wel zitten. Er moet alleen nog een spits bij", laat een positief gestemde supporter weten.

Een ervaren NEC-fan heeft er ook vertrouwen in. "Ik heb ze in de voorbereiding gezien. Het is stukken beter dan vorig seizoen. Ik ben er altijd bij, al 63 jaar. In slechte en goede tijden. Maar dit wordt maar één jaar eerste divisie, dan gaan we weer naar boven en daar blijven we ook. Dan hebben we die derby's met Vitesse weer."