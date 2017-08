Zomer in Gelderland, dag één: we zijn in Zelhem!

ZELHEM - Het Achterhoekse Zelhem: bekend om zijn toerisme en campings, mooie landschap en het fraaie dorpsplein. Vandaag strijken we hier neer voor de eerste dag Zomer in Gelderland (ZiG).

Het belooft een prima dag te worden, met een graad of 24 en een bui in de vroege ochtend en later op de avond. Dus met een beetje mazzel houden we het drupvrij.

Maand lang in 't zonnetje

Dit jaar is het al weer de achtste keer dat de ZiG-karavaan door Gelderland trekt. Kleine dorpjes, stadskernen; plekken waar we als Omroep Gelderland niet al te vaak komen, worden een maand lang in het zonnetje gezet.

Allemaal willen ze de mooiste plaats van Gelderland worden. Om die felbegeerde titel te krijgen, moeten de inwoners hun best doen zoveel mogelijk punten te scoren op de verschillende ZiG-spelonderdelen.

Iedere avond op TV Gelderland om 18.20 uur: Zomer in Gelderland. Wie gaat er dit jaar met de titel vandoor?

Kijk hier voor alle informatie over Zomer in Gelderland