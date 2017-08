Motoren en auto's botsen op elkaar in Haaften

HAAFTEN - Op de N830 bij Haaften botsten zondagmiddag twee auto's en twee motoren op elkaar. Of er bij het ongeluk gewonden zijn gevallen is nog niet bekend.

Een auto kwam over de N830 rijden en was op weg in de richting van Vuren. Een andere wagen wilde de weg oversteken, waarna een botsing volgde. De overstekende auto schoot door en raakte de twee motorrijders, die ook wilden oversteken.

De twee motoren kwamen onder de auto terecht. Hoe het met de rijders gaat is niet duidelijk. De inzittenden van de auto's mankeren niets.