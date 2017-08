ARNHEM - Opnieuw is er een auto uitgebrand in de Arnhemse wijk Presikhaaf. De auto stond geparkeerd op de Zoomstraat.

Het is de zevende autobrand in de wijk in een paar weken tijd. De brand werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 05.20 uur ontdekt. Het gaat om een Volkswagen.

Eerder brandden er auto's uit op de Hommelseweg, de Orionsingel, de Paardebloemstraat, de Elburgstraat, het Kramersgildeplein en de Moorstraat.

