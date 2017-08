Wie van de dames heeft de mooiste hoed?

Foto: Omroep Gelderland

BEEKBERGEN - Het is de laatste dag van het Paardenspektakel in Beekbergen. En op deze vierde dag van de internationale mensport staan naast de paarden en de menners, de bezoekende dames nu volop in de belangstelling. De traditionele Ladies Day: wie heeft de mooiste hoed?

Een jury monstert deze middag met professionele blik de talloze hoofddeksels, waaronder de dames schuilgaan. In alle soorten en maten, in alle kleuren. Jurylid Hans Laponder legt uit waar hij op let. 'Het moet sierlijk zijn, het moet iets aparts zijn, de hoed moet passen bij de kleding die de vrouw aan heeft.' 'Fruit en veren, vind ik niet kunnen' De dames gaan ook wel eens te ver, weet Laponder. 'Dan dragen ze te veel veren op hun hoed of fruit. Dat vind ik niet kunnen. Waarom ik dat vind?' Het blijft lang stil. 'Dat weet ik eigenlijk niet.' Wat vindt u ervan? Oordeel zelf: