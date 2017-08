Hond bijt puppy dood: 'Ik kon niet naar zijn kapotte hoofdje kijken'

EDE - 'Dit was gewoon een moordaanslag' zegt Sandra aan de telefoon. Een dag ervoor is haar jonge herdershond Beer doodgebeten op de hei in Ede. Haar stem breekt. 'Ik ben weggegaan, ik kon niet naar zijn kapotte hoofdje kijken.'

'Het gaat gewoon heel kut', antwoordt Sandra op een voor de hand liggende vraag. Ze is kapot en moet nu alleen (haar vriend zit op zee) een drama verwerken. Ze breekt in tranen uit als ze vertelt hoe haar hondje er na de 'aanslag' bij lag.

Recht op doel

Samen met haar herder Max en de kleine pup Beer liep ze zaterdag over de hei. Een pitbull-kruising kwam naar de honden toegerend, schoot recht op zijn doel af en beet haar Beer dood. 'Dan had hij dus eerder in zijn leven bloed geroken', denkt Sandra.

Ze had Beer net een week. Het was een cadeautje, om eerder verdriet te verzachten. Enkele maanden geleden stierf hond Taro op 9-jarige leeftijd. Sandra: 'Het was een heel warme dag. Ik kwam uit het bos en toen kreeg Taro een hartstilstand. Pup Max was er even daarvoor bijgekomen, zodat Taro hem nog kon opvoeden.'

'Het gezin uit Groningen, waar Max vandaan komt, had ongepland een tweede nestje gekregen. Ze vonden het zo erg van Taro dat ze graag wilden dat wij een van hun pups kregen. We noemden hem Beer.'

Alleen maar verliezers

Sandra ging weer naar Groningen en Beer kwam mee naar huis. Hij was twee maanden verzorgd door de eigenaren en hun drie kinderen. Ook bij hen komt de dood van het beestje hard binnen. 'Hun katten zijn onlangs overleden. En nu dit', zegt Sandra.

Ze is niet boos op het baasje van de hond die Beer doodbeet. 'Het gezin wilde hem een tweede leven geven. Hij kwam uit een asiel en is nadat hij Beer doodbeet, ingeslapen. Dat hebben ze meteen laten doen. Zij konden ook niet weten dat hij zo zou reageren en zijn er kapot van, want ook zij zijn hun hond kwijt. Dit verhaal kent alleen maar verliezers.'

Meer aandacht voor hond

Sandra vindt dat de verantwoordelijkheid ligt bij degenen die de hond naar het asiel brachten. En bij het asiel waar hij vandaan kwam. 'Je moet zo'n hond niet met een smoesje dumpen, maar er meer aandacht aan besteden. En het asiel had meer tests moeten doen voordat ze hem weggaven.'