Man raakt auto's en ramt verkeersbord; omstanders voorkomen erger

LEUVENHEIM - Omstanders hebben in Leuvenheim voorkomen dat een man, vermoedelijk onder invloed van drugs, verder reed met zijn auto. Daarvoor had de man al brokken gemaakt.

Zo had de man uit Deventer meerdere auto's geraakt en een verkeersbord geramd. Toen de politie ter plaatse kwam vonden ze drugs in zijn auto. Op basis van de toestand van de man ontstond het vermoeden dat hij onder invloed was van drugs.

De bestuurder had geen rijbewijs. Hij is aangehouden, onderzoek moet uitwijzen of de man daadwerkelijk onder invloed was. Hoe de omstanders de man gestopt hebben is niet bekend.