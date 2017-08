Mishandeling op festival Harderwijk, meerdere incidenten tijdens uitgaan

Foto: politie

HARDERWIJK - 'Een gespannen nachtje, qua sfeer', noemt wijkagent Jurion Veenstra de afgelopen nacht in zijn regio. Tijdens Harderwijk Live werd iemand mishandeld. In Ermelo hield de politie een 16-jarige jongen aan wegens bezit van en handel in drugs.

Op het festival in Harderwijk gedroeg een groep mensen zich niet zoals het hoorde. Er is nog geen verdachte aangehouden nadat de mishandeling plaatsvond, maar Veenstra is er gerust op: 'Die komt nog binnen'. De 16-jarige die dealde in drugs is wel gesnapt. 'Op die leeftijd al bezig met dit soort praktijken. Heel erg', zegt de wijkagent. Een lastpak die dronken was en niet wilde luisteren naar de politie en iemand die de politie beledigde, kregen ook een ritje naar het bureau.