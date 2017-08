Tractor rijdt over auto heen; bestuurder rijdt door

Foto: Facebook - Politie Epe

OENE - Een bestuurder van een tractor heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ongeluk veroorzaakt in Oene. De bestuurder was onder invloed en reed over een passerende bestelauto heen.

De bestuurder had de tractor niet onder controle en reed over de linkerzijde van de bestelauto. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. De bestuurder van de tractor reed na het ongeval door, maar een getuige volgde de tractor. Daardoor kon de bestuurder worden aangehouden, zijn rijbewijs is ingevorderd.