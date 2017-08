INVOER zomerblog Zelhem 7 aug

ARNHEM - .

10.00 Het team van Zelhem is er helemaal klaar voor!

10.05 Als je denkt dat dit alles is, heb je het mis. Het team bestaat altijd uit tien teamleden, maar daar had Zelhem niet genoeg aan. Ze besloten er zelf gewoon een team bij te maken, op de foto te zien in de blauwe shirts. Het tweede team is onder andere verantwoordelijk voor het decor.

10.10 Elk teamlid heeft een oortje in zodat ze goed kunnen communiceren met elkaar. Echte profs daar in Zelhem!

10.20 Het team krijgt hun opdracht te horen.

Goedemorgen Zelhem. Wat hebben jullie hier toch veel prachtige oude verhalen. Heerlijk om een opdracht te kiezen! Het verhaal gaat dat een jonge priester hier in Zelhem rond 800 een kapel wilde stichten. Onderweg komt hij een Wodanseik tegen die hij wil omhakken. Maar op het moment dat hij zijn bijl in de eik plant, gebeuren er angstaanjagende dingen. Dan verschijnt er een heilige die opdracht geeft om de bijl uit de boom te trekken. Op dat moment stopt het gespook rond de eik.

Vanavond willen we op tv de wodanseik zien met enkele bomen er om heen. We zien een spook bij de eik en de bijl die in de eik steekt en er uit gehaald wordt. En we zien nog meer Zelhemse beroemdheden uit het verleden: de heks Smoks Hanne en de Boelekeerl.

In het publiek zien we bijlen en spoken. Jullie weten dat we elke dag ook een bijzonder iemand zoeken. Naar aanleiding van het verhaal rond de Wodanseik zoeken we vandaag een echte heilige.

10.45 Jurylid Reinoud van Assendelft is er ook klaar voor ondanks een kleine blessure.

11.04 Kan deze boomstronk door voor een 'wodanseik'?

11.10 Vanavond krijgt 'Smoks Hanne' een rol in de tv uitzending, maar wie is dat eigenlijk? Ons eigen programma 'Een Wagen Vol Verhalen' maakte er al eens een item over.





11.15 Druk, druk druk, druk druk!

11.35 De 'Boelekeerl' moet vanavond ook op tv te zien zijn (in welke vorm dan ook), maar wie of wat is die Boelekeerl? Inwoner van Zelhem, Harry Somsen, geeft tekst en uitleg. (meer uitleg? Klik hier)

11.55 Stanley Koemans zit in het team en helpt met het knippen van spoken voor het publiek vanavond. Heeft ie in zijn vinger geknipt? Nee hoor, wees gerust. Stanley is bokser en heeft een kleine blessure. Dat boksen doet hij trouwens ook niet zo onverdienstelijk!

12.10 Verslaggever Martijn de Graaf ging vanmorgen mee met het team in een heuse 'omroepbus' om het dorp te mobiliseren.

12.15 Hoe zag dat er dan uit? Zo!

12.25 Ons eigen zonnetje is ook binnen!

12.30 Aangenaam, dit is 'Smoks Hanne'!