Remko Pasveer: tweede helft biedt perspectief voor mooi seizoen

ARNHEM - Remko Pasveer kon zich niet onderscheiden tijdens de strafschoppenserie na de 1-1 in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. 'Dat zat er helaas niet in.'

De Feyenoorders schoten allemaal onberispelijk raak en Pasveer viel weinig te verwijten. Aan de andere kant zag hij zijn ploeggenoten Matavz en Rashica missen. 'Je wil belangrijk zijn voor je club en dus is dit vervelend voor een keeper.'

Vitesse had in de eerste 20 minuten weinig te vertellen. De ploeg van Fraser was slordig in de passing en verloor veel duels. 'HEt was ook heel afwachtend', vertelde Pasveer in De Kuip. 'Na rust kropen we wel uit onze schulp en waren we veel actiever. Dat hadden we eigenlijk vanaf de eerste minuut moeten doen. Je zag dat we goed meededen, dat we met bravoure speelden en dat biedt natuurlijk veel perspectief. Dat is interessant voor de competitie', meende Pasveer.

Goed voor de sport

In de tweede helft scoorde Jörgensen nadat Vitesse in dezelfde aanval eerst geen penalty leek te krijgen. Jörgensen stond echter buitenspel, de goal werd dus afgekeurd. Vervolgens raadpleegde scheidsrechter Makkelie de videoscheidsrechter en kreeg Vitesse alsnog een strafschop. 'Ik wist niet wat er gaande was', reageerde Pasveer. 'Het was afwachten maar we kwamen dus goed weg. Het is wel eerlijk zo en goed voor de sport. Je hebt duidelijkheid.'

Pasveer is voorlopig de eerste doelman. 'Ik heb wel een goed gevoel. Ik heb nu deze wedstrijd gekeept', was het korte antwoord van de ervaren goalie.