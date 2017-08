Supportersvereniging Vitesse krijgt 'mooie reacties' na publieksactie

ARNHEM - Voorzitter Paul Koster van de supportersvereniging van Vitesse prijst de andere supportersverenigingen na de gezamenlijke actie tijdens de Johan Cruijffschaal. Vitessesupporters boycotten de wedstrijd in Rotterdam omdat ze maar 1.200 kaarten kregen. In hun plaats gingen twee fans van elke eredivisieclub in het uitvak zitten.

'Ontzettend goed. Heel veel bijval gehad. Heel veel sympathie. Alle eredivisieclubs hebben de actie gesteund.' vertelt de voorzitter. 'Alle supporters in den lande stonden vandaag als één man achter Vitesse, achter de actie.'

'KNVB, maakt meer kapot dan je lief is'

De achtergebleven supporters van Vitesse droegen shirts met de tekst: 'KNVB, maakt meer kapot dan je lief is.' Inmiddels heeft de KNVB contact opgenomen met de supportersvereniging om te komen praten. 'Dat gaan we ook zeker doen, daar gaan we op in.'

In het uitvak in de Kuip in Rotterdam werden de stoeltjes ingenomen door twee supporters van elke eredivisieclub. Alleen de supporters van Ajax zijn niet welkom in het Rotterdamse stadion, maar ook zij steunden de actie.

Traditionele seizoensopener

De strijd om de Johan Cruijffschaal is de traditionele opener van het voetbalseizoen. De winnaar van de bekercompetitie en de regerend landskampioen nemen het daarin tegen elkaar op. Tot dit jaar werden de kaarten voor beide teams evenredig verdeeld over de beide clubs, maar sinds dit seizoen is de landskampioen de thuisspelende club.

Volgend seizoen krijgt de uitspelende club meer toegangskaarten. Toch vindt Koster het belangrijk om een signaal af te geven aan de KNVB. 'Voetbal speel je voor supporters. Supporters moeten er ten allen tijde bij moeten kunnen zijn. We spelen een wedstrijd om een prijs en daar horen beide supportersgroeperingen bij te zijn.'